柯文哲要綠營交出戰犯 鄭文燦消遣「柯市長最近火氣比較大」

2019-01-24 15:25

［記者謝武雄／桃園報導］台北市長柯文哲昨晚接受政論節目專訪，談到綠白合作的可能性時，直言要民進黨「先把戰犯交出來」，否則無法談合作；對此桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，「柯市長最近火氣比較大，要合作就是要存異求同，多說好話，新春的時候大家說好話、做好事？」

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