北農總經理翁震炘接任 彭振聲：他經驗豐富、願去議會

2019-01-24 14:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市農產運銷公司今下午2時召開常董會討論北農事務性問題，3時則召開臨時董事會，討論總經理人事案，北農常董、農金局副局長翁震炘將出任總經理。北農董事長彭振聲表示，翁震炘在農糧署當過主秘，任北農常董也3年，經驗豐富，認為他可以勝任。

彭振聲在常董會開始前受訪表示，臨時董事會將在下午3時舉行，將會提議翁震炘接總經理，通過的話明天將會生效。媒體詢問，覺得翁會做得比前總經理吳音寧好嗎？彭振聲說，沒有這樣比較，他認為，翁震炘熟悉農業業務，經驗相當豐富，這部分應該不會有問題。

至於翁未來是否赴議會備詢，彭振聲說，已和翁溝通，他願意到議會，且翁也熟悉議會，有經過磨練應該還好。

由於北農董事長市府屬意為前台北市民進黨議員黃向羣，翁震炘也是民進黨的人馬，外界好奇是否白綠合作，不過，彭否認，強調希望大家別擴大解釋，他認為市長任命黃，就是覺得他能勝任，無政治操作的問題，是雙方經過協調討論出的任選。

彭振聲表示，黃向羣最慢在3月28日可接任董事長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/