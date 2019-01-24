老婦為敬老金毆幕僚頭 陳思宇：妳會這樣對待孫子嗎？

2019-01-24 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委補選候選人「柯家軍」陳思宇昨（23）日於直播節目提到，有民眾因不滿重陽敬老金被砍而向幕僚動手，自己也差點被打。而陳思宇今赴市場掃街，竟又遇一名婦人持雨傘攻擊幕僚頭部，更嗆「打你的頭又怎樣」。對此，陳思宇表示譴責：「如果今天是你的孫子你的孩子，你會這樣對待嗎？」

陳思宇今（24）日上午赴葫蘆堵市場掃街，途中遇上一名不滿台北市長柯文哲砍敬老金的婦人，竟手持雨傘毆打陳思宇幕僚頭部，被打的幕僚錯愕向婦人說：「阿嬤你用雨傘打我的頭」，婦人竟還回嗆：「打你的頭又怎樣？」，陳思宇在旁則相勸：「阿姨這樣不行啦，不能用暴力啦！」

對此，老婦無視勸阻持續叫囂，向媒體表示希望恢復敬老金：「他（指柯文哲）敢發誓他媽在其他縣市沒有拿嗎，說沒拿全家被打死！」、「別的縣市都有，為什麼台北市沒有？」，而對於被質疑打人，婦人還義正嚴詞表示：「直接打人很便宜，還沒有潑漆！」

對此，陳思宇於臉書發文，阿嬤不理性地直接用雨傘攻擊幕僚，造成幕僚頭部紅腫，事發後仍緊隨在隊伍旁叫囂，最後若無其事步行離去，在媒體前阿嬤的情緒依舊激動，甚至飆出髒話及不堪的話語。陳思宇說，我們想問：「台灣什麼時候變成這樣了？」

陳思宇引用柯文哲的話，要透過選舉重建政治文化，選舉是一時的，要思考國家長遠利益，世代應該是共同創新未來而不是成為被挑起的對立。陳思宇說，無論是幕僚還是志工，都情同家人般對待，看到自己的家人再次被欺負，是二度、三度傷害，「很認真的想問問大家，如果今天是你的孫子你的孩子，你會這樣對待嗎？」

陳思宇表示，民主社會要尊重不同聲音，但得譴責暴力行為，不要世代對立，要為未來努力。這不是團隊首次遭到暴力對待，海報遭刻意損毀甚至被噴漆、工作人員被尾隨、志工被暴力相向。民眾激情應該回歸理性，不應使用暴力的方式來表達訴求，選舉只是一時，沒有人應該被這樣對待，希望類似事件不再重演。

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