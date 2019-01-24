春節國道易回堵平面道路 盧秀燕提醒中央及早因應

2019-01-24 14:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今日出席行政院會，市府轉述她的院會發言指出，春節疏運措施常會施行地方匝道車流管制等措施，比如國三烏日匝道封閉措施，導致車流湧向台74線，平面道路因此回堵，建議中央盡早因應；交通部長林佳龍說，交通部將與地方充分配合。

盧秀燕表示，有關交通部春節疏運措施，地方政府會跟中央一起配合，但根據往年經驗，交通部為方便民眾快速通行，常會施行地方匝道車流管制等措施，但造成匝道口回堵，或是將高速公路上的龐大車流導向地方快速道路，比如國三烏日匝道封閉措施，導致車流湧向台74線，平面道路因此回堵。

她又說，台中正值花博期間，預計春節人潮會更多，市府已提前規劃車潮分流、大眾運輸工具接送等疏運措施，但通往花博園區的國道1號豐原至大雅、大雅至台中等路段，希望交通部在尖峰時間能夠開放路肩行駛，讓交通更加順暢。

市府表示，交通部長林佳龍感謝盧市長寶貴意見，交通部將與地方充分配合，希望春節期間鐵路、公路等各項交通運輸都非常順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/