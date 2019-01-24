春節匝道管制 盧、侯聯手槓中央 林佳龍：中央地方一起努力

2019-01-24 13:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年農曆春節連假長達9天，為舒緩交通塞車情況，交通部今日於行政院院會報告「春節高速公路管制措施」，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜槓上中央，盼中央協助春節疏運國道匝道管制所可能造成的市區回堵問題。據悉，交通部長林佳龍在院會表示，他自己來自地方，過去也深為回堵市區道路而苦，這次開始中央絕對會跟地方一起努力。

交通部表示，為紓緩國道常態性壅塞，今年春節高速公路管制措施有：一、春節假期（2月2日至2月10日），每日0至5時國道全線暫停收費。二、春節假期（2月2日至2月10日）收費時段採單一費率，即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程，另外國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

三、2月5日至2月7日之7時至12時，實施國5南下「南港系統至坪林」高乘載管制措施；2月7日至2月10日之14時至21時，實施國5北上「蘇澳至頭城」高乘載管制措施。四、2月7日8日13時至18時，實施國1北上「高雄端至湖口」、國3北上「九如至大溪」高乘載管制措施。

五、將視國5北上交通狀況，機動開放「宜蘭至頭城北上路段路肩」供大客車通行並啟動主線儀控；六、2月5日、6日、7日0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。2月7日、8日及9日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上及名間雙向入口匝道。

此外，針對台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜在院會提出匝道管制會造成市區回堵，行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，的確在聽取交通部有關春節運輸計畫後，盧市長有提到台中烏日匝道，以及國道1號豐原至大雅路段非常容易塞車，侯市長也跟進提出國1的林口至五股、國3三鶯至新店路段，還有國5石碇路段都是塞車熱點，他們認為是否適度開放路肩，希望交通部能提出相關措施，林佳龍部長在第一時間也提出「亮點政策」因應。

據了解，林佳龍在院會中回應指出，交通部透過多年來的大數據分析，規劃疏運計畫，且匝道儀控及車道分流措施，均即時監測調整。他來自地方，過去也深為回堵市區道路而苦，這次開始中央絕對會跟地方一起努力，除了分區召開協調會，也成立群組建立即時通報及協調的機制。

林佳龍提及，相關路況資訊全公開，民眾可透過「幸福公路」app即時掌握路況，以及替代道路、旅遊景點等資訊。交通部新設立的「車輛動態資訊管理中心」，更透過GPS定位及相關檢核機制，掌握客運動態及駕駛工時，確保安全及疏運能量。

交通部次長祁文中會後在政院記者會補充說明，春節疏運及區域交通都非常重要，交通部有辦公聽會與地方政府協商，關於匝道儀控管制會顧及地方需要，每個路口已研擬出匝道儀控調控機制，也就哪個路段塞到何種程度，就可以提高至對應程度的管制。

祁文中指出，此外可利用新版1968App及網站上可看到行車塞車動態，用路人可上網查看，隨時改變行車用路，避開塞車路段。盧市長提及的開放路肩，其實在今年春節輸運計畫就有，也增開27處路段的路肩。

交通部呼籲，返鄉出遊前把握「多搭乘公共運輸」、「瞭解各項交通疏導措施」、「行前配合地圖規劃路線，利用新版1968App查詢路況」、「途中掌握即時路況，聰明用路方便輕鬆」四大重點，春節假期出門將更順暢。

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