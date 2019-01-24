雲縣府創新學習 第一場邀到前法務部長施茂林

2019-01-24 13:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為了讓公務員趕得上時代變化，舉辦「創新學習，雲林名人講座」，第一場邀請到雲林出身的前法務部長施茂林，主講「快樂為民服務─興利圖利與風險評量」，他強調自治法規要靈活運用，別立法從嚴，自綁手腳。

雲林縣長張麗善表示，施茂林是一名專精法學理論與實務領域的大師，藉由他的演講，希望讓公務員在推動政策時，能避開外界「圖利」聯想，達成為民「興利」目的。

張麗善也期勉縣府人員，一日為公務人員，就是終生為公務人員，應抱持「終身公務志工」的心態與為民服務的理念，也希望全體同仁有所貫徹「把對的事做對、培養法律風險意識」為前提，提升整體公務功能，建立更好的形象與績效，為國家、為民、為社會有所努力。

「解決問題，追求效率，提升效能。」張麗善表示這就是民眾所要的興利公務態度，只要能達成這3項目標，民眾必然有感及滿意縣府施政，未來縣府將會不定期辦理雲林名人講座活動。

施茂林以最近熱門話題「比基尼登山客」為例，雖然地方政府已立法規範登山相關事宜，但如果規範過嚴，反而綁手綁腳，不利執行，減少強制性法規，去除自我受限法令、放寬管制性規範，縮小影響工商活動規範，鬆綁法令，利己便民。

他也指出，身在公門好修行，建議縣府人員在法令內便民，法規下利民，裁量中益民，自然可興利圖利。

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