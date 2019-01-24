網友質疑粉專刪文 柯幕僚否認稱：應該是被其他網友檢舉

2019-01-24 13:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲網路人氣居高不下，以211萬粉絲人數稱霸政壇，柯文哲也不時親自和粉絲互動。但最愛誇口「公開透明」的他，今卻遭網友在PTT爆卦指出，柯文哲的粉絲專頁刪掉了一些不同意見的留言，有些用戶甚至遭到封鎖。

對此，柯文哲臉書管理員之一、台北市政府副發言人柯昱安表示，稍早接到網友反映後已立刻至後台查證，昨日並無任何人遭到封鎖，最近一次封鎖紀錄是在去年10月左右。

柯昱安解釋，過去除了廣告文、三字經謾罵外，不會封鎖、也不會刪除留言，他研判相關現象應是遭到其他網友檢舉禁言，應屬短暫現象。

今有網友在PTT中質疑，「柯P粉專484（是不是）已經容不下不同的聲音了？」他在貼文中還附上多張截圖，可以看到有帳號確實已無留言功能。還有網友抱怨，原來柯的臉書是一言堂，刪留言刪真快，目前自己被封鎖的粉專只有蔡正元跟白冰冰呢…看看會不會搜集到第3個。

目前柯文哲臉書共有5位管理員，主要由柯昱安負責，不過柯文哲偶而也會親自和網友互動，最經典案例就是2017年台北世大運遭反年改團體鬧場，事後有網友在臉書質問柯「誰是王八蛋？」結果被柯反嗆「你和那些反年改團體」，當時該則留言瞬間獲得48萬個讚，迅速攻佔各大新聞版面，

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