曾被丁陣營指不積極...傳出有書記官疑似驗票過勞去世

2019-01-24 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委丁守中在2018台北市長選戰，以些微差距敗下陣來，加上投、開票過程爭議不少，丁陣營選後隨即聲請驗票。現在有消息傳出，有書記官因選舉、驗票工作繁重，在壓力太大且幾乎沒有休息的情況下，不但1個月內暴瘦8公斤，最終不幸在昨日因病過世。

綜合媒體報導，北市大選驗票因受各界矚目，全院無不全力動員作業，每天派出50組法官及書記官，在不更動原本庭期的要求下，利用開庭空檔驗票。一名負責調度驗票書記官的林姓科長，在驗票期間時常忙到半夜，加上過程中有選票消失等問題，林得和承辦法官連夜清查，讓曾生過大病請假休養的她承受不小壓力，甚至在1個月內暴瘦8公斤。

報導引述知情人士說法，指林姓科長上週五正常上班，後因身體不適到台大就診，發現白血球過高，有感染的情況，因此住院治療。但病況急轉直下，不幸於昨天過世，令許多同事相當不捨。

也因丁守中陣營曾指責法官驗票態度不積極，林姓科長同事表示，驗票期間無論是法官或是書記官、法警、錄事，每個人在作業時都小心翼翼，即使沒有百分之百完美，也絕對沒有不積極。

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