楊秋興談義大案點名假扣押 高市秘書長：解決問題比政治口水重要

2019-01-24 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕前政委楊秋興在臉書PO文，高院已判決義大世界國賠案勝訴，建議高雄市長韓國瑜應對總統府秘書長陳菊、前交通部長吳宏謀、現任高市府秘書長楊明州等人財產假扣押；PO文一出引發各界譁然，被點名的楊明州今無奈表示，法院根本還沒判決，對於政治性言語感覺遺憾與痛心，現階段重點應該是找出一條活路、找到可以解決的方法。

記者致電楊秋興欲確認判決出爐與否，但楊秋興未接電話，暫時無法取得回應。

前政委楊秋興昨晚在臉書PO文，指出義大世界申請國賠258億案，最高行政法院判決義大勝訴，現在只是賠多少的問題，造成市府的損失相關決策人員是要負責任的；義大世界案前縣政府公務人員沒有任何人被起訴或懲處，這代表一切行政程序合法，前陳菊政府所做一切處置行為，自該當負完全責任，他建議高雄市長韓國瑜，應立即假扣押 陳菊、吳宏謀、楊明州等人財產。

總統府昨晚接受媒體訪問指出，「不知楊秋興何時成為法院可逕行宣判，呼籲楊無須空穴來風，蓄意造謠。」

韓國瑜今晨被問及此議題時表示，期盼高雄市未來成為一個很理想的模式，市政府、企業界和人民三贏，過去因為一些官司、司法糾紛有衝突，能否重新理順這個關係，重新發展三贏的關係，這非常重要。

楊明州今說明，義大國賠案起因在高雄縣市合併前夕，高縣建設處發給高市府的一份公文，對於義大世界容積超過規定提出建議，進而有後續關於整體開發考量、暫停相關執照核發許可的政策，而這段時間中，他並非工務局長。

楊明州指出，目前法院還沒判決定讞，市府現階段重點應在如何尋求一個合法、合理的解決方案，試圖營造一個各方都能接受的處理模式，對於政治性的語言，他覺得遺憾、痛心，認為這些口水對現況沒幫助，他一心只想如何找到對的方向。

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