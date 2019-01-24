去威權象徵跟去蔣是兩回事！顏擇雅：用去蔣化是落入陷阱

2019-01-24 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中日前出席餐會時，為抗議「去蔣化」掌摑文化部長鄭麗君，引發輿論沸騰，而「去蔣化」一詞再度成為新聞焦點，作者顏擇雅對此不以為然，她指出「去蔣化」是深藍創造出來的詞，若跟著用就是落入他們的陷阱。

針對文化部長鄭麗君遭摑掌事件，讓「去蔣化」一詞再度浮上檯面，成為討論焦點，作者顏擇雅卻認為「去蔣化」這詞並不準確，顏表示，「去蔣化」一詞就跟「去中國化」一樣，都是深藍創造出來的詞，若本土派也跟著用，是落入他們的陷阱。

顏擇雅指出，杜正勝的同心圓史觀，主張用台灣角度看世界、看歷史，卻遭藍媒藍委以「去中國化」攻擊；顏擇雅強調，中華文化本就是台灣文化的一部分，而且是相當重要的一部分，杜本人也不說「去中國化」，其實「去中國化」是一種政治操作，故意營照出民進黨「只關心政治，不關心經濟也不關心教育，而且很沒文化」的印象。

而「蔣介石崇拜去國家化」能簡稱「去蔣化」嗎？顏擇雅質疑，美國南方現正流行移除美國南北內戰時的邦聯名將李將軍銅像，但沒聽過美國有「去李化」的說法。

顏擇雅比喻，若媽祖、關公崇拜成為國教，而今有人主張政教分離，讓媽祖、關公崇拜回歸民間，會被指控是「去林化」或「去關化」嗎？顏擇雅強調：「兩蔣本來就是台灣歷史一部分，而且是很重要一部分，去除威權象徵跟『去蔣』是兩回事」，呼籲社會大眾別跟著老歌星用「去蔣化」一詞。

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