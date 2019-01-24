美對台支持 游錫堃：立委補選展現民意 讓國際放心

2019-01-24 12:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯北區立委補選本週日投票，前行政游錫堃與基隆市長林右昌今天南下台中，為民進黨候選人王義川掃街拜票，游錫堃強調，美國的亞洲再保證倡議法生效後，美國對台更友善更支持，台灣是美國的戰略夥伴，是華人民主燈塔，因此要展現民意讓國際放心。

游錫堃表示，去年底美國「亞洲再保證倡議法」生效至今僅3週多，美國前國防部官員包士可呼籲，美國應該邀請蔡英文至國會演説，並與美國總統川普見面，尤其在中美貿易戰，美國對台灣更友善，肯定台灣是民主戰略夥伴、是印太地區重要的一員。

游錫堃說，當國際重視台灣的時候，立委補選要展現民意，讓美國與國際放心，總統蔡英文上任後非常積極營造台灣主體性，希望台灣的國際能見度更高，也獲國際讚譽，因此這場立委補選有很特別的意義。

游錫堃也說，王義川是接地氣的博士，在4年局長任內政績很多，相信大家都知道他的能力經驗，當個立法委員絕對沒有問題。

林右昌也分享在陪同王義川掃市場時，民眾反應比預期熱烈，都叫得出王義川的名字，為他打氣，王義川補選認真，大家都看得到。他說，王義川是自己代理黨主席期間提名的，希望大家出來投票，投票率越高，當選機率越大。他認為王義川體力好、有衝勁，是台中市民需要的立委。

選戰倒數3天，王義川也以棒球比賽比喻「比數已經快追上了」，從原先一路落後，打到九局下，比數來到9比8，現在已經滿壘，有游錫堃跟林右昌加持，只要揮出再見安打，一定能夠逆轉勝。今天他先由基隆市長林右昌陪同在北屯區金谷市場拜票，隨後由游錫堃陪同車隊掃街。

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