何志偉秀證明撇雙重國籍 陳思宇：不希望看到「李慶安第二」

對於何志偉昨秀證明撇雙重國籍 ，陳思宇今天說，不希望看到「李慶安第二」。（陳思宇競選辦公室提供）

2019-01-24 11:53

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選倒數，「柯家軍」候選人陳思宇連日質疑民進黨何志偉有雙重國籍問題，何昨秀出放棄雙重國籍文件，不過有網友質疑文件真實性。陳今天說，不評論是否真實，既然拿出來，對民眾、法律都要負責，後續不希望看到「李慶安第二」。

陳思宇今天上午赴葫蘆堵市場拜票，談到何志偉昨提出證明自己早已放棄美國國籍，陳說，政治人物誠信很重要，「雖然有很多網友，質疑證據狀況是什麼，既然拿出來，不只要對民眾負責，也要對法律負責」；她也說，後續不希望看到「李慶安第二」，這樣會降低民眾對政治的信任感。

而父親議員陳建銘今早上仍在臉書發文質疑，「證據出來了，果然有雙重國籍！（沒有雙重國籍幹嘛放棄？）問題是什麼時候放棄的呢？真的放棄了嗎？好戲在後頭讓我們看下去…」陳思宇則說，是否真實由何自己說明，她不評論，究竟何時放棄、怎麼放棄，留給他說明。

李慶安為台灣首位遭查出擁有、且隱瞞美國國籍的立法委員，並遭到註銷當選資格。

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