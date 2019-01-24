重提太陽花學運挨轟 王金平：被誤解了

2019-01-24 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平月中出版新書《橋－走近王金平》，他在書中提及2014年的太陽花學運，行政院長江宜樺曾透過電話告知他將強制驅離佔領議場的學生，再掀議論；王金平今天發新聞稿表示，外界諸多批評並非事實、或有誤解，他當時有要求江宜樺警方驅離時要以學生安全為第一優先，此外，社會各界對太陽花學運有不同看法，但年輕人勇於承擔，仍值得肯定。

王金平指出，近來部分人士、網友針對太陽花學運對他有諸多批評，但很多並非事實、或有誤解，學運起初，立院、行政院就已保持溝通，318當晚江宜樺電話告知他警方將強制驅離佔領議場的學生，因學生晚間闖進立院，行為本身就不合法，他在電話中表示尊重，但也提醒江宜樺，驅離時要以保護學生安全為第一優先。

王金平表示，警方當晚必須同時兼顧立法院、總統府與總統官邸的維安，議場內學生人數不斷增加、建築堅實的防禦攻勢，當時的在野黨立委也到場保護學生，警方連續發動3波行動都無功而返，他也因此建議先不要行動，想想其他方法解決。

王金平說，社會各界對太陽花學運有不同看法，行為本身固然違法，但年輕人願意站出來表達自己對政府政策、未來發展的看法與理想，無論贊同與否，他們的勇於承擔，還是有值得肯定的地方；台灣社會是不是能在經歷這個歷史事件後變得更成熟、更包容，能夠更理性客觀的看待，值得大家思考。

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