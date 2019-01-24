立委補選藍綠大咖出馬 陳炳甫轟蔡朝令夕改

2019-01-24 11:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選國民黨候選人陳炳甫今上午赴謙和市場掃街，面對選前最後衝刺階段，各陣營紛紛派出大咖，民進黨候選人何志偉更找來總統蔡英文站台，陳炳甫也開砲轟蔡政府朝令夕改、靠勢（意指倚靠勢力），因此這席不能再讓民進黨拿走。

陳炳甫下午預計於士林夜市掃街，將有前總統馬英九陪同，另一方面，何志偉也找來蔡英文，形成另類蔡、馬對決局面。陳炳甫表示， 每個陣營都有各自的支持者與選舉步驟，他也很感謝馬英九願意幫忙指導，但這方面都是由國民黨中央黨部聯絡，他這邊只是收到通知，馬英九下午剛好有空陪他掃街。

陳炳甫強調，所有幫忙站台輔選的，都非常感謝，但最重要的還是候選人自己，他們一再強調，一定要提出過去做了什麼事情，未來能做哪些事情，因此他一直很珍惜每次發表政見的機會，且該選區對國民黨來說是艱困選區，一定是一步一腳印堅持最後，贏得最後的勝利。

陳炳甫也分析，該選區的選舉人口數約26萬票，若已4成（投票率）來抓，大約就是10萬票左右，對他們來說就是每一票都盡力爭取，候選人大概要拿到4萬5000票以上，才比較有機會。

陳炳甫最後也開砲轟，中央政府的政策第1天改了以後，第2天就實施，「政府不是公司、不是餐廳，今天賣牛排、明天賣沙西米，怎麼一個政府做成這樣，就是因為沒有人在督促他們，如同孩子念書時，有家長陪同就會用功讀書，家長不在旁邊就會分心」，現在的中央政府就是因為沒有人在監督，太靠勢，就這樣不替人民百姓，這席若又讓民進黨拿走，不知道台灣的未來在哪邊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/