春節長達9天 蘇揆：機關首長應有「假日門市」觀念

2019-01-24 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年農曆春節長達9天，行政院今日召開院會後記者會表示，行政院長蘇貞昌已在院會裁示，今年春節是史上最長假期，春節是國人年度中最大的假期，無論是心態或動態上，都與平日完全不同，因此在節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，相關機關或首長不能因此休假，應有「假日門市」的觀念。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆今日已裁示，對於因春節人流、物流及金流所產生的各種移動，會有相關需要與因應，請主管部會就所主管相關業務及早準備，不論是資源物料、人力配置或相關宣導等，務必確實到位，也請各部會相關人員應就有可能產生的變化多所因應。

例如交通部長特別於會中提出，政府已運用新科技及大數據掌握交通資訊，這正是政府的強項。政府之所以能有所作為，即因擁有公權力，並掌握資訊，這些公權力資訊如運用的好，會非常有效。

蘇揆交代，政府機關在心態上，尤其各機關人員應注意假期與平日的不同，應有「假日門市」的觀念。例如圖書館不能像一般公務機關在週六及週日休假，反而要在週六與週日提供民眾服務，再於週一休假。

另外，節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，故相關機關或首長不能因此休假，若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，必須要有所支援或早有因應措施，這個一定要做到。

蘇揆說，九天的春節假期中，有關治安、交通、公安、生病照護、防疫措施及出入國境等，都會因假期前後時段而有不同，請相關首長務必就相關事項，完整掌握各種情況預擬預判。

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