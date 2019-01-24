高雄─平潭貨運是否常態 高市農業局長：嘗試階段

2019-01-24 11:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳致中今在臨時會質詢指出，台北快輪推出高雄到平潭新航線，日前首航載運2000餘公噸南部農特產到對岸，想了解這條通路是否為常態？高市農業局長吳芳銘表示，目前仍屬「嘗試」階段，下一班預定2月19日。

由兩岸共同成立的嵐台企業及企業家聯合會，近日大量採購南部農業縣市約500噸、總值約2200萬的農漁產，委請華岡集團台北快輪於本月19日由高雄運抵平潭，成為高雄市長韓國瑜「貨出得去」政見第一項成績單。

韓國瑜表示，新鮮農漁產品從於高雄到平潭只要9小時、朝發夕至，讓人期待未來高雄的農漁產品，可直達中國大陸各個港灣，他強調市府會和企業家、農漁民做好朋友，若需要市政府配合，絕對全力協助，建立良好互動的夥伴關係。

高市議員陳致中今在臨時會時指出，能幫忙農民銷售農特產是好事，但他希望了解高雄到平潭貨運航線是否為常態、定期航班？高市農業局吳芳銘答詢時表示，目前仍屬嘗試階段，下一班預定2月19日出發，在業界與市府努力下，希望未來能成為定期航班。

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