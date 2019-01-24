委內瑞拉局勢動盪 外交部建議國人避免前往

2019-01-24 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕委內瑞拉反對派領袖及國會主席瓜伊多（Juan Guaido）今天宣誓就任臨時總統，並立即獲得美國總統川普承認；總統馬杜羅（Nicolas Maduro）憤而宣布與美國斷交，在此同時，民眾在街頭集會反對馬杜羅政府。委內瑞拉現為「橙色」旅遊警示；外交部今天表示，旅居委內瑞拉的台商與國人目前均安，建議國人暫時避免前往。

委內瑞拉惡性通膨嚴重、經濟崩潰，反對派瓜伊多承諾讓委國擺脫惡性通膨，並大力抨擊總統馬杜羅篡奪權力，數十萬人也走上街頭抗議，要求馬杜羅下台。瓜伊多今天自行宣布就任臨時總統，並獲美國總統川普發聲支持，馬杜羅隨即憤而宣布與美斷交。

針對委內瑞拉當前局勢動盪，外交部發言人李憲章今天回應表示，委內瑞拉由我駐哥倫比亞代表處兼轄，我政府透過駐哥倫比亞代表處關心旅委台商及國人，目前人員均安。

外交部去年12月就已將委內瑞拉旅遊警示調整為｢橙色」，建議避免非必要旅行，目前並無再調升。李憲章說，政府將持續密切注意委內瑞拉情勢發展，並建議國人暫時避免前往，如果確有需要赴委內瑞拉，請隨時提高警覺，避免前往人潮聚集處並隨時注意自身安全。

外交部領務局網站指出，國人在委國境內倘遇急難需要協助，請撥打我國駐哥倫比亞代表處急難救助電話：57-315-649-2913（哥國境內直播：315-649-2913）;或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以即時獲得必要協助。

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