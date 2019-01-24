軍事迷點進來！銳鳶無人機起降首公開曝光

2019-01-24 11:17

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕海軍海上戰術偵搜大隊為國軍唯一戰術型無人飛行載具部隊，現有銳鳶無人機、紅雀二型無人機等國造軍備，可結合海、空兵力進行聯合情監偵任務。而銳鳶無人機106年隨該單位自陸軍移編至海軍後，今日首度對媒體公開展示起飛、降落各項操作，藉此展現我國偵搜戰力與保衛海疆決心。

海軍司令部今邀請媒體參加「春節加強戰備」演訓，除紅雀二型、銳鳶無人機與相關操作平台的靜態展示外，更對外展示二款無人機動態起降英姿。紅雀二型無人機藉由彈射方式起飛，並由攔網回收，銳鳶無人機則可透過路基跑道起降。

另外，海軍今日也安排基隆級驅逐艦蘇澳艦、康定級巡防艦昆明艦，在外海模擬敵軍飛彈來襲，實施防空一級備戰，依指令施放干擾彈，採取反飛彈措施，並派出銳鳶無人機飛至二艦周圍空域全程監偵，透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，藉此展現海軍遠距離指管、監偵能力。

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