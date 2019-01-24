入選全球百大思想家 唐鳳：勇敢自信與世界前行

2019-01-24 11:02

〔記者李欣芳／台北報導〕最新一期美國外交政策期刊公布2019年度全球百大思想家名單，其中，作為全球唯一一位跨性別內閣閣員的行政院政務委員唐鳳，獲讀者推薦入選。唐鳳今天上午在臉書上表示，能夠入選全球思想家名單，是對台灣社會發展與民主創新的肯定，也是激勵我們持續行走思路的動力。再一次，感謝每位參與者的付出，「讓我們繼續勇敢自信，與世界同行」。

唐鳳在臉書以「覺得充滿希望」為題貼文說，「對我來說，思想從來不是個人的創見，而是群眾智慧的結晶。無論是開放政府、社會創新，還是青年參與，每項工作之所以能夠順利推動，憑藉的都是眾人的貢獻」。

「外交政策」（Foreign Policy）公布2019年度百名全球思想家（Global thinkers）。外交政策今年將名單分為10大項，唐鳳入選的是「讀者選擇」大項。同樣入圍這一項目的還有韓國總統文在寅、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人。

期刊以「全球唯一一位跨性別內閣閣員」特別介紹唐鳳，說明她曾是知名電腦程式設計師與企業家，還特別介紹她在2018年時，以台灣數位閣員身分，透過iPad以視訊方式在聯合國發表演說。

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