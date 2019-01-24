跟進政院資安黑名單？柯P：中央確定政策再跟就好

2019-01-24 10:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為防範中國的資安風險，蔡政府將在本月底前先公布，中央與地方政府公務機關有關採購及使用中資產品的處理原則，3月底前再公布中資企業品牌清單，做為配套的規範。

台北市長柯文哲今早於市長室外受訪，對於北市府是否跟進，他重申，「我想這是中美大戰的項目，反正就在講嘛，等中央有確定的政策，我們再跟就好。」

此外，「柯家軍」無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇昨和「館長」陳之漢直播，她透露近期在拜票時，好幾次因柯P砍重陽敬老金一事差點被打。柯文哲今早被問及看法時表示，「這是長照2.0完全實施前，過渡期會有的抱怨，那也沒有辦法」。

他指出，大家都知道一次性的、齊頭式的社會福利是不對的，「只是說我們要有一個長遠的計劃」，若成功大家就知道是這樣，但在還沒做出來之前，大家還是會抱怨，所以要加速完成長照2.0再講。

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