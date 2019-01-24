與學姐上館長直播 陳思宇：綠營全面執政，多一席能改變什麼？

2019-01-24 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前曾與成吉思汗健身房「館長」陳之漢直播，再次在引起網路上引起話題。昨（23）晚北市立委補選候選人陳思宇與北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩上館長的直播節目，館長不斷以辛辣問題質問陳思宇，究竟能帶來什麼改變，對此陳思宇也直言：「對藍綠來講這一席都沒有幫助」。

被問參選理由 陳思宇：沒有立委要幫台北做事

館長直接問陳思宇參選立委的理由，以及自己跟藍綠的差別到底是什麼？陳思宇表示，過去當觀傳局長時發現很多問題，例如日前交通部推出的暖冬補助排除了台北、桃園、新竹市，當時桃園市長鄭文燦登高一呼，要桃園的立委出來反抗，但台北市跟進爭取後，卻被酸「啊台北市不是很會還債嗎」，而北市也沒有任何立委站出來講話。

「我們去申請任何補助，中央都會跟我們講說『台北市不是很會還債，就把那個錢拿來作補助就好啦』」

陳思宇也以蔡柯會為例，當時柯文哲列出社子島、大巨蛋、台北機廠等問題，許多地方需要水利署、環保署、內政部與文化局的協助，但雖然每個月都有行政院會，但完全沒有一個立委會去幫忙，「我們需要一個真正了解台北地方建設的立委」。

對此館長也不改辛辣語氣，直接反問：「其實講白一點妳就是覺得立委都沒什麼用嘛，沒人幫台北市做事，是這樣嗎？」，對此陳思宇也直言：「是，在地方建設方面」。

民進黨全面執政 陳思宇：多一席立委能改變什麼？

而館長也表示，現今立委最為人詬病的就是修法速度太慢，跟不上時代的變化，且黨意凌駕民意，更舉例唯一認真做事的立委黃國昌是「孤掌難鳴」，問陳思宇是否有能力改變現況？對此陳思宇表示，民進黨已全面執政，「多一席又能改變什麼」，國民黨也已獲得釋憲權，「對藍綠來講這一席都沒有幫助」。

陳思宇也表示，自己能替包括《兒少法》提升法律位階，以及努力推行雙語教育。陳思宇表示，自己曾針對《兒少法》開記者會，若選上立委，要把《兒少法》年齡向下延伸，如提高6歲以下的關懷法案的位階，從第2級提升到第3級；2歲以下幼兒定時做預防針注射時，應強制做身體檢查，遏止兒少虐待事件一再發生。

段宜康與柯P交火 館長嗆：段宜康是綠營第一戰犯

而對於近期民進黨立委段宜康與柯文哲隔空交火，與段宜康也有過節的館長也再嗆：「段大哥是這樣子，以後要罵人之前先吞曲棍球，你這位子再沒多久了，再沒多久趕快趁現在，還是立委好不好，你是民進黨第一戰犯，韓國瑜是你幫他勝選，真的這個柯P也是你幫他勝選。」

而館長也問黃瀞瑩，未來是否有可能代表「柯家軍」出戰選立委？對此學姊未正面回應，表示自己從記者開始當起，在柯市府擔任幕僚到現在不到1年，算是政治菜鳥，不管是行政或政治上的問題，以及處理新聞輿情，要學的還很多需要多加學習。

而雖然三人認真討論國政，網友卻不斷打岔問學姐有沒有男朋友，讓館長特別停下來開酸：「你一輩子也追不到人家，不要問一些無關的，有沒有男朋友關你啥事，你一輩子也追不到人家，不要問了」、「為什麼還在問人家有沒有男朋友，人家有沒有男朋友，但是絕對不是你，不用問絕對不是你。」

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