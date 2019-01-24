周錫瑋批「落伍了」 柯P：有慢慢進化

2019-01-24 09:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前台北縣長周錫瑋昨替國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫站台，他批柯P「已經落伍了」，現在「韓流」高雄市長韓國瑜當道，柯是在抄襲韓，而韓還可以繼續熱下去。

對此，台北市長柯文哲今早受訪強調自己還是有在慢慢進化，還說，本來就沒有和一個產品用同一種版本一直長存。至於韓流可以持續多久？他坦言「我也在觀察啊，不知道答案。」

媒體問柯，柯韓配有在腦海中想過3秒以上嗎？柯不解反問：「柯韓配？為什麼你有這念頭？」他接著說，「我還沒開始有這念頭，沒有想過這東西」，並再度反問媒體：「誰告訴你的？」所以現在開始想了嗎？柯則回，不用想這個吧？

談到周錫瑋昨批他「落伍了」，柯說，任何一個產品都不可長存，都要1.0、2.0、3.0，他每次都會舉蘋果的例子來講，蘋果公司30年前試賣桌上電腦，如果現在還賣桌上電腦，早就從地球上消失了。

柯強調，所以人都會一段時間流行、過期，如果有能力的話，會用另外2.0再重新出來，不太可能一個版一直長存。

媒體追問，近期一直提韓國瑜是因為對方的聲勢高嗎？柯不耐說，「什麼意思？所以咧？我哪有一直提他，是你一直問。」

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