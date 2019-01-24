新北教育局宣布109學年度停辦校務評鑑 隔年改新制

2019-01-24 09:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育體制重大變革！教育局今天宣布，以往常為學校行政系統所抱怨的國中小校務評鑑，自109學年度下學期、高中職自109學年度上學期起停辦，隔年將轉型為輔導支持系統，朝向「無痛健檢」及「國際同步」二大方向轉型，達到學校免填自評報告、免傳佐證資料，以及檢核指標減幅達50%以上的目標。

新北市各校的校務評鑑每5年辦理一次，各校行政與教師為達成績效，必須耗費心力準備繁瑣的文書作業，常被老師抱怨影響正常的課務及教學準備工作，教育局自101學年度就開始逐年減少各校校務評鑑的負荷，實地訪評由原2天改為1天辦理，核心向度由10個減為7個，核心指標由原96個減為58個，減幅達39.58%。

教育局長張明文今天並在全市國小校長議上宣布，國中小校務評鑑自109學年度下學期（2021年2月）、高中職自109學年度上學期（2020年9月）起停辦，轉型為輔導支持系統，協助學校依據條件差異，創造學校個別特色品牌。

張明文說，校務評鑑未來將朝向「無痛健檢」及「國際同步」二大方向轉型精進，借鏡國際先進國家作法，以6T（ReporTing、SupporTing、Technology、AdapTive InTelligence、ImprovemenT）為基礎，提供「新北市教育報告與支持系統」，打造「資訊公開」、「關懷支持」、「科技導入」、「因校制宜」、「多元資訊」及「改進創新」的教育新模式。

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