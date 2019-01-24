吳祥輝是戰犯？柯文哲：應該是戰犯的僱傭兵

2019-01-24 09:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受《年代向錢看》專訪，談到綠白合作時，嗆聲要民進黨「先把戰犯交出來」，今天媒體問柯心裡有名單嗎？他僅說：「不知道，還沒想出來」，至於要怎麼處理，就等對方交出來再說。

柯文哲今早赴行政院會前在市長室外接受媒體聯訪，提到昨天要民進黨先交出戰犯，他強調「不交出來，我哪知道是誰」，而去年引發「葛特曼事件」的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，他認為應該是戰犯的僱傭兵。

媒體追問柯，心裡有沒有名單？認為是新潮流嗎？柯回說，「不知道，還沒想出來」「你怎麼老是問這奇怪的問題」，沒有正面回應。

聽聞民進黨市議員王世堅批評他，昨在專訪中指王變成柯黑是因為私人恩怨，根本是在鬼扯？柯僅不屑說「不想理他」，這人證、物證都有，很容易查證啦。

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