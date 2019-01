不屈服！美參議員：企業應合作抵抗中國打壓台灣

2019-01-24 10:26

〔即時新聞/綜合報導〕中國政府近日發布「網路法治藍皮書」,特別點名66家跨國企業未將台灣列為中國的一部分,還揚言要「依法懲處」,其中包括全球知名的跨國企業蘋果、NIKE、亞馬遜、西門子等。對此,美國共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)呼籲美國企業,不要屈服於中國政府,與美國政府合作抵抗中國打壓台灣。

中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等近日聯合發布的「網絡法治藍皮書」,細數2017年名列世界500強的大企業,有66家外資企業單獨標識「台灣」而非「中國台灣」,53家公司網站「錯誤標識」香港,其中45家公司同時「錯誤標識」台灣和香港。

魯比歐22日在推特上表示,「中國政府試圖向蘋果和NIKE在內的數十家公司施壓,將台灣排除在外。這些企業不應該屈服於中國的壓迫,而應該與美國政府一起共同回應中國。」

魯比歐的推文立即受到立委王定宇的回應,王定宇在魯比歐的推文下留言說,「作為一名台灣立法委員,感謝魯比歐一貫以來對台灣在國際社會的支持。」

Chinese government trying to bully dozens of companies, including Apple and Nike, to erase Taiwan off the map. These companies shouldn’t give in to Chinese coercion and instead should work with US government to respond together. https://t.co/OkgYqQYBFW