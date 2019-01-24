不屈服！美參議員：企業應合作抵抗中國打壓台灣

美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）呼籲美國企業，不要屈服於中國政府，與美國政府合作抵抗中國打壓台灣。（美聯社資料照）

美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）呼籲美國企業，不要屈服於中國政府，與美國政府合作抵抗中國打壓台灣。（美聯社資料照）

2019-01-24 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近日發布「網路法治藍皮書」，特別點名66家跨國企業未將台灣列為中國的一部分，還揚言要「依法懲處」，其中包括全球知名的跨國企業蘋果、NIKE、亞馬遜、西門子等。對此，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）呼籲美國企業，不要屈服於中國政府，與美國政府合作抵抗中國打壓台灣。

中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等近日聯合發布的「網絡法治藍皮書」，細數2017年名列世界500強的大企業，有66家外資企業單獨標識「台灣」而非「中國台灣」，53家公司網站「錯誤標識」香港，其中45家公司同時「錯誤標識」台灣和香港。

魯比歐22日在推特上表示，「中國政府試圖向蘋果和NIKE在內的數十家公司施壓，將台灣排除在外。這些企業不應該屈服於中國的壓迫，而應該與美國政府一起共同回應中國。」

魯比歐的推文立即受到立委王定宇的回應，王定宇在魯比歐的推文下留言說，「作為一名台灣立法委員，感謝魯比歐一貫以來對台灣在國際社會的支持。」

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