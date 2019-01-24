放風向球？被傳馬英九可能在520後「馬習二會」

2019-01-24 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前拋習五條逼武統論調，蔡英文總統強硬回擊，兩岸關係陷入新的緊張關係，不過，國民黨方面則一再放出國共論壇訊息，包括現任主席吳敦義、前主席馬英九都傳出有意願與會，更有媒體押時間點，指今年520後可能「馬習二會」。

《新新聞》引用不具名的「國民黨人士」直接點名，「馬英九是代表國民黨與共產黨溝通，維持國共互信、穩住兩岸關係的不二人選」。

報導認為，習近平談話意外幫蔡英文重獲連任生機，而蔡英文強硬談話，更迫使藍營陷入被動，這並非北京所願看到，近半個多月來，對岸涉台部門已加強關注蔡政府的動向，還判斷蔡英文可能在總統大選時走極端，靠向美國挑兩岸紛爭、激發台灣反中情緒等。

報導指出，國民黨內幾位總統可能參選人，朱立倫、前立法院長王金平今年都不考慮訪中，而吳敦義則想表態想訪中，想藉「吳習會」拉抬初選選情，但卡在《國家機密保護法》3年管制期，要到今年520後才能解禁成行，不過，屆時黨內總統初選已經啟動，對岸未必願意配合安排，使得吳訪中行程變數重重。

報導指出，與吳同時缷任的馬英九，已鬆口表態想到對岸訪問，且對岸涉台系統人士透露，馬英九是北京最正面評價的一位；藍營內部人士指出，除非綠營修法延長管制期限，否則「馬習二會上半年將有極高可能成真」。

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