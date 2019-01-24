唐鳳入選全球百大思想家 與蜜雪兒、文在寅同榜

2019-01-24 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）最近公布2019年度百名全球思想家名單，行政院政務委員唐鳳作為全球唯一的跨性別內閣閣員，獲得讀者推薦入選年度百大思想家。

《外交政策》24日公布2019年度百名全球思想家（Global thinkers）名單，本次名單分為10大項，唐鳳入選的項目為「讀者推薦」，同樣入選此項的還有南韓總統文在寅、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）、巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）等人。

《外交政策》以「全球唯一的跨性別內閣閣員」介紹唐鳳，也是知名電腦程式設計師和企業家，特別提到2018年唐鳳以台灣數位閣員的身分，透過iPad以視訊方向聯合國演講。

另外，創新工場創辦人李開復也在「科技」項目入選，《外交政策》他曾在蘋果、微軟與Google工作。李開復認為，人工智慧（AI）與人類可以共存，但前提是人類從根本上改變了自己的工作理念。李開復也認為由於中國的超強創業文化，中國終將在科技競賽中趕上美國。

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