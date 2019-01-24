直播力挺王義川 王定宇：逆轉勝的球賽最好看

2019-01-24 00:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨全力為台中市立委補選候選人王義川催票，23日晚上王義川臉書直播與台南市立委王定宇舉辦小型「台南同鄉會」，熱愛棒球的兩人以棒球比賽形容這場選舉。王定宇說，民進黨在2018年大敗，北北屯又被視為深藍選區，就好像王義川投入選戰時已經0比9落後，但是憑著意志力，已經追到8比9，現在進到第9局，「逆轉勝的球賽最好看」，希望打球的人跟看球的人一起堅持到最後一秒，力拚逆轉勝！

王義川與王定宇都是台南人，也都是棒球迷。兩人回憶2015年12強棒球錦標賽，台灣對上古巴，前7局打成1比1平手，但是中華隊持續堅持，終於在第8局由林智勝擊出3分砲逆轉勝。王定宇說，就好比這場選戰，王義川已經在大環境、小環境都不好的情況下，展現過人的意志力，一路追趕，他呼籲大家努力拉票、催票，「看球的人跟打球的人都要堅持到最後一秒」、「逆轉勝的球賽最好看」。

王定宇說，北北屯原本的結構對民進黨不利，王義川下場比賽時，已經是0比9落後，「要多大的意志力才可以撐到最後？」他形容王義川「1局追1分」，展現過人的意志力。「面對逆境考驗意志力、面對順境考驗人品」，肯定王義川品格特性值得選民付託。

王義川23日直播以《再出發》開場，許多網友留言拱王定宇唱歌。王定宇苦笑說，上次在辦桌唱歌全場跑光光，「如果王義川勝選，就壓陳其邁來唱歌」，網友紛紛留言「一定要贏！」

兩人在直播中大聊台南美食，包含粥、米糕、牛肉湯、官財板、虱目魚腸等。王定宇說，台南厲害的小吃不只名店，只要開得夠久，就一定有過人的地方。王定宇還分享台南人講滷肉飯、米糕要「攪鹹」，意思就是要「加滷汁」。

直播正值宵夜時間，王定宇還特別從台南帶來「落成米糕」，王義川則推薦崇德路一段的「金饌北平烤鴨」，兩人在鏡頭前大啖美食，惹得觀眾直喊「口水流整晚，不要再聊吃的啦！」

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