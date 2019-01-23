賴清德全程台語談制憲正名 網友上臉書戰翻

2019-01-23 23:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕獨派大老辜寬敏成立「台灣制憲基金會」今天（23日）舉行開幕式，前行政院長賴清德致詞時強調，現行這部中華民國憲法，修憲20年來仍問題不斷，現在制憲時機已經到了，因為越來越多台灣社會民眾認為台灣需要一部新的憲法，全程致詞「溜台語」，濃烈本土文化意識，也引發網友對於制不制憲議題，正反意見在賴清德臉書「互槓」。

支持派紛紛按讚，「台灣唯有制憲正名才有救」、「請繼續推動台灣成為正常獨立的國家，我們不是中國人，首都也不在南京」、「台灣新憲在國際空間更寬擴」、「制憲正名，這是父母親在世時的願望，期待有一天會實現」。甚至有網友拱喊「唯一支持賴清德選總統」、「2020没有賴清德選總统，我們全家族投廢票」。

反方意見則酸說，「立法院都是你們民進黨的，直接修憲就好了啊，光嘴巴上說 又不敢台獨，最孬！」、「這部憲法在國民黨執政時讓台灣成為亞洲四小龍之首，民進黨執政時成亞洲四小龍之尾，所以不會駛船就不要嫌水彎」。

其他網友反嗆，「讓台灣正常化很困難嗎？」、「真愛中國就去中國住了，中國人不打中國人，你也信？64天安，難到死的是外國人？」

也有人疑問說，「如果賴真心要挺小英，請跟獨派大老把話說死…不然有人在暗中操作以獨打獨、以綠打綠的陰謀」、「想走完全總統制或是完全內閣制都得修憲，修憲門檻很高喔」。

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