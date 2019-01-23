遭假粉絲專頁「反串」惡搞 洪麗萍、陳滄江陣營提告

2019-01-23 22:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選出現網路煙霧戰，有以臉書「假粉絲專頁」為掩護，張貼攻擊其他立委參選人的貼文，企圖以假亂真，達到醜化「正版」參選人的目的；國民黨徵召立委參選人洪麗萍陣營、無黨籍立委參選人陳滄江今天不約而同，先後到縣警局刑警大隊、地檢署提告。

洪麗萍、陳滄江陣營指出，有心人士在網路開設相仿、假粉絲團，張貼影射其他立委參選人的不當貼文，企圖混淆視聽、借刀殺人，對洪麗萍、陳滄江栽贓抺黑，已涉及加重誹謗、違反著作權、違反選罷法等罪嫌。

洪麗萍競選總部發言人翁紹輝說，競選團隊在臉書開設「洪麗萍｜承諾」粉絲專頁」，卻有人設立相仿的「承諾｜洪麗萍粉絲團」，還盜用官方粉專照片，於假粉專及各大社團散布攻擊其他參選人的文宣；翁紹輝說，這個相仿的粉絲專頁雖已下架，但這種行為混淆視聽，也毀壞洪麗萍形象，已向警方報案追查幕後人士。

洪麗萍隨後透過官方粉專呼籲，希望好朋友及鄉親保持理性，不要對其他候選人抹黑造謠；她說，「反串」的風氣若在選舉中蔓延，會嚴重造成各陣營間的猜忌，也期昐各候選人及團隊保持民主風範。

陳滄江則是在下午和競選團隊到金門地檢署按鈴申告，他指出，臉書「無限期支持江哥」粉絲專頁的成立者，既非競選團隊成員，也不是陳滄江指示成立，竟擅自盜用陳滄江照片及使用相關名稱。陳滄江說，他已於2018年8月31日退出民進黨，「無限期支持江哥」的粉專仍刊登他與民進黨人士的合照及新聞連結，意圖製造陳滄江仍與民進黨關係親密的假象，藉以影響不滿民進黨的金門選民投票意向，使陳滄江不當選。

陳滄江說，成立「無限期支持江哥」粉專者企圖魚目混珠，惡意栽贓抹黑陳滄江，並借刀殺人攻擊另一名立委參選人，企圖坐收漁利，惡性重大，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，並違反著作權法。

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