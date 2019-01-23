韓國瑜：2年後高雄警消升遷須通過英檢

2019-01-23 22:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜打造雙語教育環境，他今天強調，2年後無論是教師、警察、消防人員、公務員，都必須通過英語檢測。對此，網友酸說，高雄基層警消真可憐，以後不但要到議會備詢，還得苦讀英文。

韓國瑜今天與2月份高雄市觀光大使陳文茜對談，陳文茜提到雙語教學，韓國瑜表示將以2年時間，全力推動高雄市雙語環境，從今年開始，寒假冬令營將分四階段推展雙語教育，由淺至深、從便宜至昂貴，就算高雄市預算少，他認為雙語教學還是要持續推動。

韓國瑜說，學校如果要找英文老師，可讓老師移動遊走教學，以節省成本，也會請新聞局在高雄廣播電台、地方有線電視台進行英語教學，且2年後，教師、警察、消防、公務員等如果要升遷，就得通過英語測驗才行。

陳文茜聽到警察也要英文檢測時，驚訝的說「It might kill you！」韓國瑜回說

「Don't worry about that」，他強調如果家中有人英文好，身旁親戚及家中孩子的英文自然就會進步，也能拓展國際觀和語言能力。

韓國瑜說，雙語教學會再推展到民間服務業、計程車司機、禮品店，讓高雄成為一個雙語城市。

對此，網友酸說，「高雄基層警消真可憐，以後不但要到議會備詢，還得苦讀英文」、「一定被公務員罵死」。

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