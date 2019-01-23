「柯韓配」超級夢幻組合？ 柯Ｐ：就網路上來講是

2019-01-23 22:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受《年代》專訪，談到外界關注2020總統大選會不會出現「柯韓配」，柯表示，從網路上看來，自己跟韓國瑜的重疊性不高，差不多10%而已。主持人陳凝觀進一步問，所以你加他，很有可能是一個，超級夢幻的組合？柯文哲坦言：「就網路上來講是。」

柯文哲在專訪中首先替高雄市長韓國瑜抱不平，他直言民進黨是「搶了菜攤、丟了江山」，政權是自己丟掉的。他指出，「2018民進黨輸就兩個理由，綠白分手跟韓流」，而這兩件事情，有很大關係都是民進黨自己搞出來的，不過話說回來，2014年國民黨也是，柯文哲在台大當醫生當得好好的，你沒事把他惹出來幹什麼，現在2018年則是換民進黨後悔，當初何必花這麼大力氣去欺負、去對付韓國瑜，「我個人認為，當時處理韓國瑜，真的是太過分了」。

針對媒體圈傳言，韓流去年九月份崛起，當時柯文哲曾讓其網路團隊去面授網路操作的專業跟技巧，因此韓國瑜也成為柯文哲之外，第二個成功操作網路，接著影響力才轉移到有線跟傳統媒體？柯說，他不認為是這樣，他還在分析韓國瑜現象，因為「比柯文哲現象更詭異。」

柯指出，韓國瑜現象速度太快了，差不多去年10月10日開始到選舉11月24日當天，差不多只有不到60天的時間，這在選舉史上很不尋常，這恐怕不是他的團隊技術可以辦到，要有更高超的技術。

柯笑說，一開始沒有想到韓流崛起會排擠到自己的網路聲量，甚至影響後面的宣傳和造勢，他只有想說反正贏8%到11%，就這樣打完就好了，「還好，還好一開始贏得夠多」，不然可能就被韓流滅頂了，幸好有足夠的本錢禁得起損耗。

至於差點被韓流滅頂，是否表示韓粉跟柯粉之間有衝突跟排擠性？柯說，其實從網路上看出來，他們兩個重疊性差不多10%而已，但他跟總統蔡英文之間的重疊卻有30% 40%，不過那是2017年的時候，現在就不曉得了，他猜已經拉開了。

面對陳凝觀直球拋問「所以你加他（韓國瑜），很有可能是一個，超級夢幻的組合」，柯也直接了當回說：「就網路上來講是」，但他們兩個有沒有可能一起參與選戰，這就是想太多了、太會發明了。

柯指出，韓國瑜讓整個台灣變的更不可預測，「他給我們上了一堂課，以前在選前三個月，民調差10%不可能被逆轉，所以韓國瑜算是一個滿特殊的例外。」他也說，自己和韓有私交，但韓有其困難，韓是在國民黨，所以私交歸私交 就是這樣。#

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