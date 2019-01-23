綠白合作？ 柯再嗆：先把戰犯交出來再說

2019-01-23 21:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受《年代》專訪，談到綠白分手是否可能重啟合作的話題。由於去年「葛特曼事件」引發議論，當時柯嗆蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝只是打手，質疑幕後金主是誰，加上選後柯文哲也放話，要民進黨「先把戰犯交出來」，才願意「蔡柯會」，柯今晚在節目中直言「不把戰犯交出來，談什麼合作」。

主持人陳凝觀問柯，是不是還是很在意去年的葛特曼事件？柯說，這很清楚是有計畫的行動，一定有人出錢、有人籌劃，所以「先把戰犯交出來」。所以要交出來，才願意跟民進黨合作？柯僅重申，不交出來，談什麼合作；就算不是民進黨員，是把名字交出來，不是說把人交出來。

由於柯文哲近期以「強盜說」比喻美中台關係惹議，民進黨立委段宜康連日和柯隔空駁火，陳凝觀今問柯，和新潮流之間有和解空間嗎？柯再嗆，「你們不要打我就沒事，我也不會踩你呀！」柯覺得每天被當成假想敵，「很煩」！

「我是醫生出身，平常都在救人，很少說上班是要去害人，可是在政壇上，我們都是被害的對象」。柯文哲說，他不會主動想說要去卡誰、去給人家做什麼，但發現別人卻都是這樣對待他；即使在台大當醫生的時候也會有權力鬥爭的問題，但「我們派系雖然很明顯，可是好歹敵我分明，在政壇卻不是這樣，今天晚上跟明天早上就不一樣。」

談到和新潮流之間的恩怨，柯說，也不是說恩怨啦，就是因為他愛講話，但人家聽了就不爽，這他沒有辦法，例如他也知道講高雄負債，陳菊一定會不爽，但最慘的是負債1200億，「怎麼下雨還是一堆坑洞。」他抱怨這個政治思維就是只要你跟我同一黨，怎樣都沒關係，不同黨的，不管怎樣我都要卡你。

但就像他後來說的，如果把人民的福祉當做第一優先，不管中央、地方，還是兩岸、藍綠，可以吵的東西不多。

柯也以「猴子爬樹」解釋自己不是攻擊特定政治人物，他說，就像猴子不是因為爬到樹上才屁股紅，而是因為爬到樹上才被看到紅屁股，他看到了就說「那隻猴子的屁股紅」，他的個性就是愛講話，沒辦法。

柯文哲談興大開，竟還主動提及卡管案，指當時他就說了，給管當台大校長會有併發症，但不給他當後遺症更嚴重，就給他當，「你會覺得說我在害民進黨嗎？有必要因此搞到這個選舉大敗嗎？」他認為這其實也是民進黨九合一選舉大敗的重要原因之一。

此外，「吳音寧也一樣啊！」他要求時任北農總經理的吳音寧要到議會備詢，結果對方「很大尾」不願意配合，有問題也不講，而是寫Facebook，最後變成他在議會挨揍，民進黨卻也不處理，「奇怪！」

柯表示，如果今天是國民黨執政，「是不是每天被我K？」所以講你壞的人不見得是你的敵人，這是個很重要的概念，但他們的政治思維就是「你講那一句話，一定有什麼陰謀，有什麼背後的目的」。

因此他對2018的描述一開始是狗搖尾巴，後來變成尾巴搖狗，最後甚至是尾巴掉在地上自己會搖；民進黨相當有計畫的煽動名嘴在攻擊，導致名嘴真的講到變成一個氛圍，那深綠的跟輿論形成一個態勢，再反過頭來綁架民進黨。

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