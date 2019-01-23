轟柯P沒資格選總統！苦苓精闢分析他「四個沒有」...

2019-01-23 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕藝人苦苓近期內在網路上指出，他不認為台北市長柯文哲是合適的總統候選人，原因在於他具備「四個沒有」，分別是「沒有修養」、「沒有能力」、「沒有原則」、「沒有中心思想」，文章貼出後引發網友熱議。

苦苓22日在臉書表示，做人可以心直口快，但柯文哲「不顧進退應對」，過去柯以「破銅爛鐵」形容外賓奉上的禮物，更把離職官員說是「棄職潛逃」，尤其在「北門會」上當著全國媒體前面，讓國家元首難堪，「像個惡婆婆在苛待小媳婦」，柯不能以亞斯伯格症當作藉口，若身為國家元首還如此不懂修養，多少官員與外賓會因此被惹怒。

苦苓提到，柯文哲當了4年相當無能的台北市長，當初的5大弊案只是雷聲大雨點小，青年住宅、大巨蛋，違章建築、內湖交通等問題，目前仍「癱」在陽光下，苦苓質疑台北市民是否認為「反正選給哪個黨都沒用，只要投給讓我們開心的人就好了？」，如果秉持此觀念，難道台灣往後的日子也「弄臣治國、小丑治國就好了？」

苦苓補充，柯文哲2014年新上任時，被文化局長突然要求跳舞，當時的他還會當場喝斥，但現在的柯文哲似乎是認為市民只在乎看得到什麼，不在意市政做了什麼，因此柯p唱歌、跳舞樣樣來；另1個可看出柯文哲沒有原則的案例就是大巨蛋案，當時他堅持停工，現在竟還為遠雄砲打中央，「想把大巨蛋蓋不成的責任推給別人」。

苦苓說明，柯p相當沒有中心思想，2014年競選時說自己墨綠，近期內卻開口造就「強盜說」、「扁鑽說」、「台獨生意說」等荒唐言詞，讓人認為「柯文哲對國際關係的無知」相當可怕，若沒有美國，中國早就進犯台灣，「與其怪人家染紅你，不如自己深切反省一下」，呼籲民眾不可把台灣未來交給柯p這條「政治變色龍」。

網友們均認為苦苓言之有物、寓之有理，認為柯文哲從2014年至2019年發生太大轉變，尤其在台灣、中國、美國三邊關係上嚴重判斷錯誤，讓全國人民均感到失望透頂，網友們認為柯文哲若參選總統，可明顯看出台灣深藍、深綠與中間選民的結構分布。

苦苓（王裕仁）臉書全文

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