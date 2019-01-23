新黨主席讚摑掌藝人「維護忠孝節義」 網友笑瘋：自打臉

2019-01-23 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君推動「去蔣化」，昨（22）日餐會中趁鄭麗君逐桌敬酒時下手偷襲，賞了她一巴掌，引發外界批評；然而新黨主席郁慕明卻力挺鄭惠中，不但大讚她「維護忠孝節義」，還呼籲大家「力挺愛國藝人鄭惠中女士」。對此，網友笑稱郁慕明發表親共言論，卻又維護與中共作對的蔣中正，根本是「自打臉」。

郁慕明今日在個人臉書發文，表示「鄭惠中女士給台獨部長鄭麗君一巴掌，是代其本家祖先教訓數典忘祖的不肖子孫」，他呼籲演藝工會及藍營人士要肯定鄭惠中「維護忠孝節義」的行為，更要民進黨「把一干暴力綠委押出來公開道歉」！郁慕明不滿指出，按照這種標準，敢打的就是民主、衝進立法院就是贏家，那以後大家都來武力革命，最後把台灣都搞亂了！

而郁慕明這番力挺鄭惠中摑掌行為的言論傳開後，網友紛紛笑稱「每一句都可以打自己臉欸」、「投共的說人數典忘祖 老蔣活著你還有命」、「護蔣然後又舔共 精神分裂」、「共諜說話能這麼大聲 真該感謝台灣民主」、「舔共舔到腦子有洞」、「兩蔣應該從墳墓裡爬出來教訓這傢伙吧」？

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