韓市府稱這條路「24年沒整過」 網友狠打臉：去年才重鋪！

2019-01-24 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜21日率領副市長李四川視察鳳山區中崙二路的刨鋪工程，工務局養護工程處簡報時，稱中崙二路自民國84年以來就沒有重新刨鋪過，引起網友對陳菊政府一片批評，不過，有臉書粉專挖出了去年報導，打臉說「明明去年7/16才重新刨鋪過」，更質疑高市府刪掉了之前的紀錄。

韓國瑜視察中崙二路的刨鋪工程時，養工處人員現場指出這條路從84年到現在，已足足24年沒有改善，韓國瑜也數度彎下腰觸摸地面，搖頭直罵「都壞掉了，太不像話！」要求「路千萬不能出問題！」而此事後來也被「韓國瑜後援會粉絲團」等粉專轉發，痛斥前朝政府施政不當。

不過，臉書粉專「只是堵藍」昨晚（23日）發文，貼出一篇去年7月10號網路傳媒的報導，報導中指出，工務局養護工程處將在7月16日至17日止進行高雄市鳳山區中崙四路（中崙二路~中崙五路）的路面刨鋪工程，敬請民眾配合。而內文中提到的路段，赫然包含了韓市府稱「84年以來就沒有重新刨鋪過」的中崙二路。

「只是堵藍」痛批，「去年7月16日中崙二路就重新刨除過在鋪路，然後韓導竟然說24年沒鋪過？」粉專也找出網路上稱該時段要進行路面改善的高市府公告，不過卻發現，「點進去沒東西，養工處也查不到紀錄」，質疑是「某政府把之前的記錄刪掉了」。

對此，網友紛紛留言痛批，「不只收割前朝政績，都上任了還繼續抹黑前朝」、「真的是韓導 演很大啊」、「中國人真的都很愛說謊」、「 說謊造假也要有個限度！造神過了會讓人反感的」。

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