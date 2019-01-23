鄭麗君遭掌摑事件 促轉會：應正視背後的威權遺緒

2019-01-23 19:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對文化部長鄭麗君昨日被「不滿去蔣」的過氣藝人鄭惠中重甩一巴掌，行政院促轉會今日發出六點聲明強調，捍衛人權嚴正反對暴力、中正紀念堂轉型是民主化必要路徑、追求多元共生、記憶是療癒與和解之路、掌摑事件背後有威權遺緒、將持續敞開溝通大門。

促轉會對掌摑事件發布六點聲明：

一、捍衛基本的人權價值：民主社會的奠立基礎，是對人權的尊重，包括身體人權，沒有任何理由，能夠合理化對於人身基本權利的侵犯。促轉會嚴正反對這次事件中的暴力行為。

二、中正紀念堂「轉型」是民主化的必要路徑：世界各國在進行轉型正義工程時，都必須針對威權象徵進行各種處置與轉化，這是民主化的必要之路。因此，中正紀念堂「轉型」，並非針對特定歷史人物「去蔣化」，而是台灣社會邁向真正民主憲政秩序的必經過程。

社會必須共同想像，是否同意用這麼大規模的公共資源，去紀念造成許多人民家破人亡的獨裁統治者？

三、尊重差異歷史記憶，追求多元共生：在威權統治時期，國家不僅對不同思想者施加暴力，進行不當審判，更製造了許多冤錯假案，大量剝奪人民的自由、財產與生命。在解嚴三十年後的今日，對於擁有不同歷史記憶的台灣人民，我們需要傾聽與溝通，而不是輕易訴諸暴力。

促轉會認為轉型後的中正紀念堂，必須收納各方聲音，成為一個既「多音交響」，又能銘刻台灣從威權到民主的珍貴記憶的公共化、開放性空間。

然而，目前的中正紀念堂，雖然已經成為民眾遊憩的開放空間，但另一方面，相對於當年威權體制的統治者，仍然以神聖化之姿高踞聳立，受害者聲音仍被排除在外，促轉會呼籲台灣社會對歷史創痛者能夠抱持更高同理心，讓不同思想者的行動經驗、創痛記憶，也能銘刻在此。

促轉會期待中正紀念堂轉型後，能夠成為台灣社會多元歷史記憶的容器，展現差異共存、多元共生的台灣價值。

四、記憶是療癒與和解之路：促轉會認為，遺忘不可能達成和解，歷史創痛必須被牢記。台灣社會要追求未來的團結鞏固，必須還原歷史真相，並且透過記憶，相互見證、理解、撫慰，尋求和解的可能。

轉型正義的工作目標之一，正是在消弭仇恨，透過理解跟尊重，讓不同族群與不同政治立場的人們，一起建構「多音交響」的「過去」，從而反思，威權統治曾經讓台灣人民付出甚麼代價？有多少人因為一紙非法判決而被剝奪生存權利？那個暴力控制無孔不入的時代，是否值得動用國家資源進行膜拜？

五、掌摑事件背後的威權遺緒：促轉會認為，對於掌摑事件的討論，不應侷限在鄭女士的個人層次，這個事件證明威權遺緒仍然根深蒂固，這才是台灣社會應該嚴肅面對的課題。

鄭女士以鄭麗君部長「推動廢除中正紀念堂」、「不知感恩」而動手打人，體現出某些民眾熟悉與認同的價值觀甚至生活秩序受到衝擊，而感到不安。同時也顯示黨國意識形態的父權思維根植她的心中，這是那個時代的悲哀。

促轉會可以理解「鄭女士們」在過往的社會主流氛圍與文化體制中成長，以致批評支持轉型正義的人數典忘祖，卻沒能看到更多因獨裁者而受到傷害的同胞，正因這樣的理解，本會才要再次呼籲，請社會大眾正視鄭部長被掌摑事件背後的威權遺緒，以及轉型正義工作的迫切性與重要性。

六、促轉會將持續敞開溝通與對話大門：無論文化部或促轉會，在進行中正紀念堂轉型的思考與規劃之際，從來都不匱乏溝通意識，文化部已針對中正紀念堂轉型議題，在全國舉辦12場審議式民主願景工作坊，都有充分參與、表達意見機會。

促轉會指出，因肩負處理威權象徵的法定職責，特別就中正紀念堂轉型，舉辦過6次專家會議，從去年12月開始，規劃一系列社會對話論壇，目前已舉辦過2場，將持續於今年上半年在中正紀念堂舉辦4場系列座談活動。

此外，促轉會正規劃全年度的分區座談會，以民眾生活中所接觸到的各種威權象徵為主題，到台灣的北、中、南、東各區與當地民眾互動討論，所有場次活動都歡迎關心台灣社會的民眾到場，以各種觀點理性對話。

促轉會強調，自成立以來，一直謹守溝通與對話的信念，包括中正紀念堂在內的威權象徵，都不應簡化為「拆」與「不拆」的二元對立答案。

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