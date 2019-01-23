監委建議施政分輕重緩急 楊文科：將做10年財政預測

2019-01-23 21:21

［記者黃美珠／竹縣報導］監察委員陳師孟、王幼玲、以及王美玉今天下午巡察到新竹縣，簡單拜會縣長楊文科後，就聽取縣府相關局處的施政簡報，且接受鄉親陳情。聽取簡報間，監委陳師孟肯定新竹縣是有願景的，但關心財政不好下，縣府建設可能要分輕重緩急。楊文科回應說，會後他將跟財主單位做縣府10年財政預測，了解收入來源、跟未來重要的支出會在哪裡，以分期分年執行政策。

監委王美玉則關切沒焚化爐的新竹縣，過去執行垃圾減量和資源回收效果卓著，現況又是如何？

縣府環保局局長黃士漢說，鄉親給力，經執行破袋檢查，7天後大家就習慣配合資源回收和垃圾減量，所以從日產270公噸垃圾，變成現在1天210公噸。

但是縣長楊文科說，當時中央政策就是大新竹設1個焚化爐，日處理量是900公噸，燒的是新竹縣、市的垃圾，結果新竹縣只分到150公噸的焚化量，另外60公噸要運去苗栗，這樣也不過去化掉竹縣1天的垃圾量。

但是有時焚化爐會有歲修等狀況，這時垃圾只能暫置。10幾年來，竹東暫置的有4000公噸，竹北新豐區域垃圾掩埋場內也還有2.5萬公噸！在前述「配額」焚化下，堆置的就永遠繼續在堆置而已。

所幸苗栗已經簽約允諾3月1日起，每天加給40公噸的焚化量，竹縣將優先去化暫置在竹東的「老」垃圾，以保護水源。

楊文科進一步說，全台有26座焚化爐，運轉中的有24座，總處理量卻只有84％，每天有16％的垃圾無法處理，在這情形下，中央應該拿出魄力來，還請監委幫忙。但無論如何，新竹縣要先設焚化爐，不然天天都要求人。

席間王幼玲關心新竹縣如何防範非洲豬瘟，對於老人年金的錢從何而來感到好奇，還因一度誤解新竹縣去年一舉開設了51個托嬰中心而感到納悶，後經解釋才知那是去年度全縣的私人托嬰中心數量，縣府只是打算在縣府和竹東透過前瞻的補助，各開辦1個公共托育家園。

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