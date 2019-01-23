基層軍官荒暫解 軍方：編現比已達77％

2019-01-23 19:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「募徵併行」兵制下，持續招募志願役官兵，但基層軍官編現比受人口結構變動、義務役預官退場等因素影響，一度跌至5成4左右。不過，國防部多管齊下，去年獲不錯的招募成效，軍方推估，目前基層中少尉編現比已達77％左右，預計今年底即可達80％左右，可滿足基層部隊需求。

國防部2017年5月發表的「國軍尉級軍官及士官編現比偏低現象及策進作為」報告內容顯示，當時國軍中、少尉等基層軍官編現比，僅約54％左右，甚至傳出有營級單位所有排長皆懸缺。不過，有熟悉基層人事運作的高階官員透露，國軍基層軍官缺額的情形，在各項措施推動下，已獲得長足進展，原本缺乏排長的單位都已獲得改善。

而根據國防部最新統計數據顯示，國軍去年度招募軍官的成效，和2017年相比皆有提升，所有班隊的招募獲得率自75.5％提升至100.9％，募得人數自3575人增至5056人。軍校正期班的獲得率從65.3％增至92.5％左右，大學儲備軍官訓練團（ROTC）獲得率雖自141.3％降至102.5％，但因班隊擴充，獲得人數自195人成長至615人。

中、短期班隊部分，去年新上路的一年期志願役預備軍官班，募得767員少尉。至於國軍2017年上路的「士官轉軍官」班隊，雖計劃數自413人下降至200人，但達成率則自98％增至141.5％左右。

國防部評估，除正期軍官班、ROTC等班隊持續穩定成長外，目前基層尉官的編現比已達77％，在各項招募留營作為推動下，預計今年底可達80％以上，將可滿足基層部隊需求。

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