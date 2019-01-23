環保局預算擬刪5億餘元 藍議員：乾脆關門算了

2019-01-23 21:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天審查新北市政府今年度預算，民進黨議員提刪減動議，大砍環保局預算約5億多元，項目包括例行性業務、水電費、餐旅費及檢舉獎金等，國民黨議員諷刺說，如果預算都被刪光，環保局乾脆關門算了。

民進黨議員廖宜琨表示，他肯定清潔隊員的辛苦，但今年環保局預算有部份新增項目，延續性計畫或例行性業務也有增加預算，相關理由環保局未解釋清楚，也沒有和議員溝通，議會不知道預算用在哪裡，如何監督把關？因此針對不合理的預算予以刪除。

國民黨議員周勝考認為，刪減部分預算情有可原，但例行性業務幾乎每項都刪除，不合常理。環保局業務與民眾息息相關，如果預算全被砍光，業務無法推動，乾脆跟美國政府一樣，關門1個月算了。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢緩頰說，預算不是拿來隨便刪，他主張刪除動議應逐條審查，讓環保局長劉和然仔細答覆說明。

劉和然表示，針對議員提出刪減動議或是對執行成效有疑慮的部份，環保局會逐一說明清楚，和議會充份溝通。

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