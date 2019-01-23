余天拚三重立委補選 議會黨團：全力輔選

2019-01-23 18:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕角逐新北市三重區立委補選的民進黨新北市黨部主委余天，今天拜會民進黨新北市議會黨團，希望爭取黨籍議員支持。余天說，對手國民黨籍鄭世維將邀請高雄市長韓國瑜助選，讓他壓力很大，但他一定會勇敢承擔責任，有信心勝選。

民進黨團總召何博文說，余天長期以來在各個競選場合輔選，從南到北不遺餘力，余天過去擔任三重區立委，對地方嫻熟，了解民眾對重大建設的需求，又有擔任市黨部主委的黨務歷練，代表民進黨參選三重立委補選，是最適當的人選， 黨團將盡全力輔選。

余天說，原本希望給年輕人機會，後來黨中央徵召他參選，他勇於承擔，因時間短促，行程排得很滿，扣除農曆春節只剩下一個多月時間，沒有特別的戰略，只能每天勤走基層，爭取民眾認同，他坦言「這是一場艱困的選戰」，對手鄭世維將邀請韓國瑜輔選，讓他備感壓力，希望議會同仁盡力協助，幫忙拉票、催票。

議員高敏慧鼓勵說，余天非常棒，有全國知名度，盡心盡力幫民進黨輔選，為民進黨貢獻良多，全黨同仁一定會力挺。

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