超狂！台灣導演受邀北京製片 竟拍「中華民國萬歲」

2019-01-23 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國「網易雲音樂盛典」邀請台灣團隊前往北京拍攝影片，並由台灣導演擔任總執導，該名導演在事後前往天安門廣場拍照，發揮巧思拍出「中華民國萬歲」的照片，引發中國網友不滿。

綜合外媒報導，中國網路公司「網易」旗下的「網易雲音樂」，1月20日邀請我國導演在北京拍片，但隨後該名導演在天安門廣場拍照時，背對牆上斗大字樣，用自己的頭部與手部遮住「人」、「共和」的部分，整幅匾額僅剩下「中華民國萬歲」，該名導演正在被中國網友肉搜。

據悉，「網易雲音樂」得知此消息後，已終止與台灣團隊合作，許多中國網友則留言表示「耍這種小聰明，估計以後沒機會來撈錢了」、「這樣作的意義在哪兒？想不通」、「煽動對立，製造仇恨」、「每次他們自己都玩的不亦樂乎」，但也有中國網友稱讚此舉「很有創意阿」、「超有膽量的」。

許多台灣、香港網友獲悉後，相繼留言提到「完美詮釋一中各表」、「中國網民你的國家有尊重過你們嗎？那你國家就不值得人家尊重」、「中華人民共和國更改國號」、「這個好」、「叫中華民國才光榮，叫中華人民共和國才穢氣」、「統治未滿七十年，萬骨為山」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/