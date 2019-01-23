獨家》民進黨唯二副議長蘇俊豪遭停權半年 連縣黨部都喊「不公平」

2019-01-23 17:22

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣副議長蘇俊豪是民進黨全國唯二副議長，卻遭停權半年處分，不僅支持者強烈反彈，連雲林縣黨部也對蘇俊豪遭處分案大喊「不公平！」已決定向中央黨部提出申覆。

這屆雲林縣議會43席議員民進黨只取得12個席次，蘇俊豪靠著家族在雲林長期經營的政治人脈實力，取得部分藍營議員的支持，藍營唯一的條件只要求蘇俊豪把自己的議長選票投給國民黨籍的議長沈宗隆，不料蘇俊豪因此而遭到民進黨中央停權半年處分。

蘇俊豪表示，他不僅在投票前已向黨團報告、取得諒解，而且也向當時擔任中評會主委蘇治芬等人報告，當下獲得的答覆是「很好！」但到了當天晚上卻又回覆指出：「你會被黨紀處分。」

蘇俊豪說，中央黨部的做法令人難以信服，地方對於他受到懲處的原因更是議論紛紛。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，連台南市議長選舉嚴重違規都只以暫時擱置處理，蘇俊豪對民進黨有功卻立即遭到處分，相當不公平，將代為向中央黨部提出申覆。

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