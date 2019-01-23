國民黨中常委提「二分之一條款」 阻議員當選立刻選立委

2019-01-23 17:27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今天舉行中常會，據轉述，中常委李昭平對於明年總統、立委選舉提出3項建議案，包含總統提名各地舉辦辯論後分區投票、17位區域立委選區優先辦理提名作業、公職人員二分之一條款等，其中，二分之一條款若成真，代表各級民意代表任期未超過一半，不得登記其他公職的黨內初選。

不過，公職人員二分之一條款也引起國民黨中常委蕭景田質疑，認為提案不應針對任何人，如果真要實施也必須有「日出條款」，明定施行時間。最後黨主席吳敦義裁示，請智庫在農曆年後提出學者專家名單，與中常委組成委員會，研討這3項提案。

李昭平今天在中常會上提出3項建議案，獲得姚江臨、李德維、游家富、江碩平等中常委連署，李昭平提案包括，明年總統、副總統選舉提名作業，應先在各地舉辦初選辯論，辯論後才分區民調、投票，而民調、投票的方式，可由黨中央規劃再討論。

李昭平也提出關於明年立委提名作業的建議案，提案中強調，現任17位區域立委都很有實力，中常會也肯定他們在立院的表現，不要讓現任立委一面忙於初選又要到立院，應優先辦理17位區域立委提名作業。

李昭平提出的第3項建議案為「訂定公職人員二分之一條款」，各級民意代表任期未超過一半，不得登記參加其他公職的黨內初選；除非黨有需要，徵召者除外，如此即可以培育人才、又擴大國民黨優秀黨員參政的機會。

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