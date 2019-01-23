「無法選擇在哪出生」 何志偉亮AIT文件證明已放棄美國籍

2019-01-23 16:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇的父親、台北市議員陳建銘質疑對手何志偉國籍問題，民進黨北市立委補選候選人何志偉今於民進黨中常會後，亮出AIT證明文件、2010年2月8日申請生效的「放棄美國國籍證書」，強調他8年前首次參選北市議員之前，就已放棄美國國籍。

民進黨中常會今邀民進黨台北市第二選區候選人何志偉，及台中市第五選區立委補選候選人王義川針對選情專案報告。會後，民進黨秘書長羅文嘉也陪同兩人召開記者會，呼籲選民1月27日出來投票。

對於對手攻擊國籍問題，何志偉表示，他無法選擇自己在哪裡出生，但他10多年前回台灣，當兵還抽中「金馬獎」。剛回台時，他連台語都不會講，幸好阿嬤講台語，所以他才把台語學了回來。

何志偉也提到，10年前《國籍法》沒有規範，無論是立委、議員或是縣市長，都可以擁有雙重國籍，但他知道「道德規範」不是要求別人，是要求自己，所以他跟AIT預約，放棄他的美國國籍，當時他以為要排隊排很久，沒想到3、5分鐘就完成。

王義川則表示，自己參選是要守護台中的捷運，不能因為換市長，捷運建設就都不要。他也說，自己的選區被黨中央形容是艱困選區，但經過他努力，就要追上了。他形容這場選戰就像一場棒球賽，第一局就輸了9分，但最後情況穩定，每一局都追回一分，現在比賽到了九局下，已經追到8比9，還有3個打席，有機會贏得這一場勝利。

由於羅文嘉接任黨秘書長前，曾於臉書發文力薦周奕成投入立委補選選戰，並表示「可惜白綠不識貨，寧可提名政二代，不願展現一點理想性」。羅文嘉今對此說，他今天遇到何志偉，何志偉對他說「文嘉大哥其實我很認同你的看法」，他也向何志偉說聲抱歉：「那時主張是那樣，那是我一貫主張」，他接著也向何志偉說，「你就走出自己的一條路，證明給大家看，也證明給我看。」

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