羅文嘉：我會告訴支持者 不要丟馬英九鞋

2019-01-23 16:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕文化部長鄭麗君昨天遭資深藝人鄭惠中以不滿「去蔣化」掌摑，綠營群起譴責，但藍營也反酸，馬英九當年任職總統時也被丟鞋，卻不見綠營反對，根本是「雙重標準」。對此，民進黨秘書長羅文嘉今天於中常會後受訪時說，「我會告訴的我的支持者，不要丟他鞋」，他並說，民主社會中，每個人都有表達意見的自由，但表達形式不要去傷害別人，標準是一致的。

對於國民黨副主席郝龍斌今天評論說，「民進黨應為執政暴力道歉」，羅文嘉認為，「坦白說，我也可以說它（國民黨）是什麼黨」，但對他來說，和民進黨來說，這都不重要，仇恨來仇恨回去沒有用，台灣不需要這些東西。以前大家有一些恩恩怨怨，但不需要拘泥在這裡。

被問到藍營批評綠營「雙重標準」，羅文嘉說，「我會告訴的我支持者，不要丟他鞋」。如果我們接受民主制度，也要學習民主態度。政黨要負責任告訴支持者，民主社會每個人都有表達意見的自由，不要以傷害別人身體方式，維護自己的主張，這是一個通則，標準是一致的。

至於民進黨新北市黨部主委余天昨天因郝龍斌挺鄭惠中，怒嗆郝龍斌「我以後叫人看到你就打！」羅文嘉則回應，站在民進黨立場，他會談「大家都不要這樣子」。

而羅文嘉在就讀台大時，曾把學生活動中心的蔣介石銅像戴上文革帽子。羅文嘉說，他們當時談的不是「去蔣化」，而是談大學作為學術獨立的空間，因為只有在獨裁國家，才會放政治強人銅像。他認為，很多事情不該圍繞在單一的人和簡單的符號去談，包括中正紀念堂的事情，「那個人（蔣介石）的歷史功過，時間拉越長，也會有相對客觀標準來檢驗。」

羅文嘉說，那個空間（中正紀念堂）已經存在，怎麼去做，鄭麗君用2年時間做討論溝通，也一些有不錯構想，她應該會找時間跟大家談。他聽了鄭麗君的構想，是非常務實在面對這個歷史存在空間的事情，但用更大架構來看，不是停留在銅像或是某一個人。

談到鄭惠中襲擊鄭麗君的行為，羅文嘉也說，為什麼有人在那時候有這個衝動，一定是背後有力量推動她這麼做，「這個力量，就是歷史結構下、大時代環境放在她腦中的『膠囊』一樣，突然有一刻就爆炸了」，他想，鄭惠中做了之後也會很挫折。這時候應該探討的是「是不是要給人放這個膠囊」，我們需要的應該是讓國民需要有獨立思考能力，而不是用黨國力量放一個「膠囊」進去。

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