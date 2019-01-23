賴清德臉書PO文談制憲看法

2019-01-23 17:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德今（23）日出席「台灣制憲基金會」開幕式，他也在臉書PO致詞全文，提到越來越多台灣社會民眾認為台灣需要一部新的憲法，而他棄醫從政參選國民大會代表，民進黨的共同政見之一就是制定新憲法。

臉書全文重點如下：

制憲是民進黨長期的主張，在1996年彭明敏教授參選總統時，我也棄醫從政參選國民大會代表，民進黨的共同政見之一就是制定新憲法。

2004年陳水扁參選總統連任，其中很重要的一項政見，就是公投新憲法。

之後，台灣主要的政黨陸續提出對憲法的看法。

比較可惜的是，這麼多年來，雖然台灣社會有越來越多的民眾認為台灣需要一部新的憲法，但是主張仍然停留在主張，看法仍只是看法，並沒有進一步的發展。

所以我今天非常高興，更加欽佩辜先生，願意出錢出力來成立台灣制憲基金會，不再空言，用具體行動，來完成台灣歷史的使命。

我在這裡衷心期待，逆風蒼鷹再次展翅，能夠成功飛到目的地，帶來一個新的台灣。

台灣，為何需要一部新的憲法？剛才李鴻禧教授、陳隆志教授已經都很詳細說明，我簡單補充幾點，請李教授、陳教授指教。

第一，就是剛才有提到，因為現在這部憲法，是在中國制定，為中國制定，並不是為台灣量身而訂。

第二，雖然1996年開始，李登輝總統帶領修憲，經過七次，有一個新的政府體制，但是經過20年的實施，也不斷出現問題。

第三，更嚴重的，制定的時候在中國，所以有那時候在中國的思想存在。但是幾十年來，台灣的人民已經有台灣命運共同體的意識，這兩個不同的思想，不時在台灣社會產生矛盾，影響台灣團結、影響台灣共同進步。

但為什麼這麼多年來，無法有一部新的憲法？

由我剛才提到三個問題裡，看出兩個困難，

第一大困難，必須要解決國家認同的問題，這不是任何一個政黨有辦法的。

第二，每一個政黨都有自己本身政黨的利益，在台灣社會，還沒建立完整以國家利益為優先的政黨文化。

但是，現在，時機已經到了，因為除了我剛才提到，越來越多台灣社會民眾認為台灣需要一部新的憲法外，辜寬敏先生願意站出來成立台灣制憲基金會。

它有三項特色，第一項特色是，由民間發起，超越政黨；

第二項是由下而上，全民參與；

第三，它不是為了任何一場選舉，他也不是為了任何一個政黨，它是為了台灣的未來。

所以這三項特色，提供未來台灣有一部新憲法的可能性。

所以我也期待，未來有這部新憲法之後，能有三大功能：

第一，憲法是人民權利保障書，能夠經由這套新憲法，更加完整保障台灣人民的權利。

第二，政府體制運作，能夠更順利，不只是接近人民，也能夠提高效率，來服務人民、來建設國家，推動國家進步。

第三，團結台灣人民，台灣不團結，除了無法繼續推動台灣進步，無法在競爭激烈的國際社會處於不敗之地以外，也無法面對中國的威嚇。

所以這部憲法，我相信大家、社會對這部憲法都期待很深，我在這最後再次向辜先生和大家表示十二萬分的感謝！

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