郝臉書再嗆民進黨暴力執政！網友怒轟：國民黨有資格說？

2019-01-23 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中昨（22）日於關懷資深藝人餐會上，突然朝文化部長鄭麗君臉上呼了一巴掌，對此暴力行為，國民黨副主席郝龍斌解讀為「官逼民反」，引發外界批評；沒想到郝龍斌今日下午再度發文，再嗆民進黨「執政暴力」，隨後郝臉書也再度被網友灌爆，留言痛斥「邏輯死去」、「國民黨有臉檢討別人暴力行為」？

郝龍斌昨日透過臉書力挺鄭惠中，不但稱這一巴掌是「官逼民反」，甚至以上週民眾包圍家暴肉圓爸事件相比擬，「民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」此言一出，不但郝的臉書遭網友8000多則留言灌爆，各界人士也痛批郝龍斌比喻失當、鼓吹私刑，呼籲郝龍斌出面道歉。

對於臉書遭負評灌爆，郝龍斌表示自己「早有預料」，下午他也在臉書發文，表示民進黨人士對於「官逼民反」4字特別敏感、憤怒，但過去民進黨就是鼓勵暴力的一群人，像是探視丟馬英九鞋子的抗議人士、對太陽花學運時入侵行政院的學生撤告、甚至用多數暴力強行推動年金改革、一例一休等案；郝龍斌痛批，民進黨才是「鼓勵暴力」的人，而這幾年更是身體力行的將「執政暴力」發揮到淋漓盡致。

郝龍斌文章發出後再度引發爭議，3小時內臉書遭千則留言灌爆，網友痛批郝「邏輯已死」、「還在跳針官逼民反」、「打人就是不對，還在昨天那套理論」、「還在『官逼民反』，228事件才是真正的『官逼民反』」、「所以你要拿對手陣營行為合理化這件暴力事件」、「連裝一下、譴責一下暴力都做不到」。

更有網友痛斥，「國民黨檢討別人過去的暴力行為，簡直就是笑話」，網友指出「你們國民黨殺人打人時，怎麼不說你們暴力鎮壓？」「可以先對國民黨幹的所有罪行道歉嗎？殺多少人」、「國民黨要來上綱是嗎 真有種來翻歷史」、「在kmt眼中，殺人這些的都不算暴力喔」、「國民黨，最沒資格提黑歷史的政黨」。

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