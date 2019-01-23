掌摑事件郝朱批雙重標準 蘇貞昌：不要講一堆有的沒有的

2019-01-23 15:39

［記者張議晨／宜蘭報導］文化部長鄭麗君昨中午出席餐會時，遭資深藝人鄭惠中甩耳光，引發各界譁然，但國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫卻批評該事件是「雙重標準」；行政院長蘇貞昌今受訪時重申，要嚴正譴責暴力行為，任何人不分黨派，都不應袒護暴力，「暴力本就應該一致譴責，不要拐彎抹角，講一堆有的沒有的！」

蘇貞昌今下午到宜蘭參訪幸夫愛兒園，他受訪時指出，昨天第一時間他就致電鄭麗君鼓勵，看到鄭部長還是堅定認為個人事小，民主不容破壞，他要公開譴責暴力。

蘇貞昌直言，台灣經過多少努力，才有民主自由，讓民眾自由表達意見，但絕對不容許暴力存在；鄭部長多年來推動文化建設，照顧資深藝人，絕不允許暴力行為，「任何暴力他都要嚴厲譴責。」

至於國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫指甩耳光有「雙重標準」；蘇貞昌直言，看到暴力本就應該一致譴責，不要拐彎抹角講一堆有的沒有的，只會讓暴力找到藉口，任何人都不應該分黨派袒護暴力。

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