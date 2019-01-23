「我們都拿中華民國身分證」陳明通與韓國瑜戰略對話

2019-01-23 16:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陸委會主委陳明通今天下午拜會高雄市長韓國瑜，雙方進行一場戰略對話，陳明通拿韓國瑜的碩士論文提到的中國對台統戰策略，提醒經貿賽局要與主權賽局取得平衡；韓國瑜則強調高雄市不會碰外交、軍事、國防，高雄市就是轉化為經濟動物。

陳明通率陸委會官員一行人，今天下午拜會高雄市政府，他表示，今天是來談戰略問題，韓國瑜市長提的政治100分、經濟0分，就是戰略問題，不愧是政大東亞所高材生。

陳明通說，他這幾天拜讀韓國瑜的碩士畢業論文「從中國對台統戰策略看兩韓談判」，其中有不少金句，例如中國運用統戰策略靈活多變，極其陰柔弔詭，以致於中華民國40年來，一直在艱苦被壓迫的威脅下，努力生存。

他提醒韓國瑜說，政黨不管如何拚輸贏，台灣仍會存在，會更加強大，兩岸之間的主權賽局與經濟賽局並非平行線。「對北京而言，經貿賽局是要服膺主權賽局的」，北京長久對台的戰略目標就是統一台灣，如何讓經貿賽局服膺主權賽局，這就是韓國瑜最熟悉的中國對台統戰作為。

陳明通強調，今年元月2日，習近平告台灣同胞書40週年講話，提出習五條，如今一國兩制的台灣方案已經擺在習近平的辦公桌上，中國正等待透過所謂民主協商、運用一切統戰作為，要台灣人民接受習五條。

陳明通說，他與韓國瑜分屬不同陣營，但拿的都是中華民國身分證，藍綠之間再大的距離，都應該小於藍紅之間。

陳明通說詞犀利，顯然有備而來，韓國瑜也非省油的燈，他回應說，希望陳明通主委來高雄，能為高雄帶來符合他的名字，「高雄未來既光明又暢通」。

韓國瑜態度轉硬說，幾十年來，共產黨沒有一天不想解放台灣，幾十年來，沒有一天台灣沒在防守，20年前開放兩岸三通，很多人說特洛伊木馬屠城，結果現在有木馬屠城嗎？「今天如果陳明通主委再把硬性框架套在高雄市頭上，我無法接受。」

韓國瑜強調，台灣現在有2種選擇，一種是像陳明通這樣，憂慮的、擔心的、恐懼的，好像（中國）隨時會吃掉我們，但第二種選擇是把我們自己梳妝好，台灣又好吃又好玩，世界各國來台灣無不如沐春風。

韓國瑜表示，我們可以選擇一條比較光明有信心的道路，重點是政府怎麼選擇？顯然走向第一條路，繼續搞威脅論，這2種思維何嘗不是戰略思維？他的想法就是打造高雄又好吃又好玩。

他說，未來台灣及高雄如何壯大、富有起來？「台灣從戒急用忍到現在，幾十年來南向政策成功還失敗？如果成功，我們今天還會在這這裡嗎？」

韓國瑜強調，他的立場很清楚，高雄只有道路沒有圍牆，中國不是唯一的市場，過完年後，將先到星馬簽訂農產品訂單，希望陸委會讓高雄更鬆開、讓高雄大步往前走，不要擔心，高雄市不會碰外交軍事國防，高雄市就是轉化為經濟動物。

陳明通則強調，戰略對話不是要設框架，中央拚主權、地方拚經濟，但二者必非平行線，雙方要有良好的戰略協同與戰略對話，經貿賽局與主權賽局要取得平衡。他提醒，要注意北京不是吃素的，你貪人家的利，人家會貪你的本。

韓國瑜則希望陸委會從管理者，轉化為協助者。最後雙方熱情握手，陳明通強調雙方已得到彼此了解與戰略協同，韓國瑜則表示，陸委會關注的是戰略層面，他關心的經濟層面，如果讓高雄市民過好日子，很多方面他與陳明通是沒有衝突的，也希望陸委會給高雄更多幫助。

至於外界矚目的九二共識議題，雙方今天並未列入討論。

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